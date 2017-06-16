Трамп отменил решение Обамы по нормализации отношений с Кубой

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Трамп отменил решение Обамы по нормализации отношений с Кубой

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Дональд Трамп отменил решение своего предшественника, касающееся нормализации отношений с Кубой.

Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп отменил сделку администрации Барака Обамы с Кубой по нормализации американо-кубинских отношений. Об этом он заявил во время своего выступления в Майами.

Это решение Трампа, по его словам, "вступает в действие немедленно".

Накануне Reuters сообщало, что 16 июня президент США объявит об ужесточении политики в отношении Кубы и это произойдёт в ходе его визита в Майами. Новый курс, по данным агентства, предполагает ужесточение правил поездок на Кубу для граждан США.

Он также должен ограничить американские компании в связях с кубинскими предприятиями, имеющими отношение к армии.

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