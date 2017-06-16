Путин назвал демонизацию Сталина способом атаки на Россию

В интервью режиссёру Оливеру Стоуну президент рассказал о своём отношении к советскому вождю.

Излишняя демонизация Сталина является, по мнению Владимира Путина, одним из способов атаки на СССР и Россию. Такое мнение президент РФ высказал режиссёру Оливеру Стоуну в интервью, новая серия которого была показана на американском канале Showtime.

Говоря о Сталине как о "сложной фигуре", Путин сравнил его с Кромвелем и Наполеоном — политическими деятелями, которые продвинулись на волне революций и сосредоточили в своих руках огромную власть. По словам главы государства, таких персонажей и "таких ситуаций в мировой истории более чем достаточно".

— Мне кажется, излишняя демонизация Сталина — это один из путей атаки на Советский Союз и Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несёт на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несём на себе какие-то родимые пятна. Ну и что? — заявил Путин.

Заметив, что "Россия капитально изменилась", президент при этом заметил, что это не означает, что следует забыть "ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников".