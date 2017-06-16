Губернатор Забайкалья поручила решить вопрос, поднимавшийся на "Прямой линии"

В ходе общения с президентом РФ жительница региона пожаловалась, что получила непригодное для проживания жильё после пожаров 2015 года.

Губернатор Забайкалья Наталья Жданова поручила через неделю предоставить варианты решения проблемы жительницы региона, которая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину во время "Прямой линии".

Напомним, жительница Забайкалья задала Владимиру Путину вопрос о жилье, выделенном пострадавшим от пожаров в этом регионе. Президент заявил, что поручит прокуратуре разобраться с расходом средств, которые были выделены на дома для погорельцев.

Отмечается, что в пятницу губернатор края, её заместители и глава Оловяннинского района встретились с обратившейся к Путину женщиной.

— Через неделю встретимся в таком же составе, чтобы обсудить уже конкретные варианты решения вашей проблемы, принять окончательное решение, — цитирует губернатора РИА "Новости".