СМИ: Сирийский город Эль-Маядин стал новой столицей ИГИЛ

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СМИ: Сирийский город Эль-Маядин стал новой столицей ИГИЛ

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Фото:©REUTERS/ Muhammad Hamed

Уточняется, что именно туда сбежали из Ракки и Мосула многие полевые командиры террористов.

Сирийский город Эль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор стал новой столицей террористической группировки ИГИЛ*. Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что многие полевые командиры сбежали из Ракки и Мосула в город, который находится в центре долины у берега реки Евфрат на границе с Ираком.

О том, что Эль-Маядин станет новой столицей террористов, заявил представитель организации, занимающейся отслеживанием преступлений боевиков.

— Это будет последней крепостью для группировки, так что боевики будут защищать его до смерти, — сказал Саид Мохаммед Хидер.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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