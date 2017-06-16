Спецпрокурор США по РФ расследует финансовые сделки зятя Трампа

Спецпрокурор по расследованию "вмешательства" России в выборы в США Роберт Мюллер изучает сделки зятя и советника американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера. Об этом сообщает Washington Post.

Уточняется, что агенты ФБР и федеральные обвинители также расследуют деловые отношения других партнёров Трампа. Так, будут изучены связи экс-советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, бывшего председателя предвыборной кампании Пола Манафорта и Картера Пэйджа, который был советником по внешнеполитическим вопросам кампании.

Следователи изучат и вероятные контакты Кушнера с послом России в США Сергеем Кисляком и с главой Внешэкономбанка Сергеем Горковым.