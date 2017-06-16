В центре Москвы археологи обнаружили артефакты эпохи мезолита и неолита

Читайте также

В центре Москвы археологи обнаружили артефакты эпохи мезолита и неолита

275

Фото: mos.ru

Такая древняя находка очень важна для учёных, так как подтверждает теорию об освоении этих территорий ещё в ранние времена.

Археологи обнаружили в центре Москвы орудия труда, которым более пяти тысяч лет. Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, эти открытия были сделаны во время работ по программе "Моя улица".

Так, при замене коммуникаций возле дома 34/1 по Сретенке археологи обнаружили кремниевый резец эпохи неолита (V–III тыс. лет до н. э.), а при работах на Покровском бульваре им удалось найти фрагмент концевого скребка эпохи мезолита (VII тыс. лет до н.э.).

<p>Кремниевый резец. Фото: mos.ru</p>

Стоит отметить, что для археологов такая древняя находка очень важна, так как подтверждает теорию об освоении этих территорий ещё в ранние времена. По мнению учёных, этот район был заселён древними людьми, и это происходило задолго до того времени, как там появились улицы и дома.

<p>Фрагмент концевого скребка. Фото: mos.ru</p>

Археологи также отметили, что артефакты могли попасть в более поздние культурные слои 400–500 лет назад, во время проведения земляных работ. В будущем эти находки могут передать в музей и представить на выставках, посвящённых археологии Москвы.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!