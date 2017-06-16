В центре Москвы археологи обнаружили артефакты эпохи мезолита и неолита

Такая древняя находка очень важна для учёных, так как подтверждает теорию об освоении этих территорий ещё в ранние времена.

Археологи обнаружили в центре Москвы орудия труда, которым более пяти тысяч лет. Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, эти открытия были сделаны во время работ по программе "Моя улица".

Так, при замене коммуникаций возле дома 34/1 по Сретенке археологи обнаружили кремниевый резец эпохи неолита (V–III тыс. лет до н. э.), а при работах на Покровском бульваре им удалось найти фрагмент концевого скребка эпохи мезолита (VII тыс. лет до н.э.).

Стоит отметить, что для археологов такая древняя находка очень важна, так как подтверждает теорию об освоении этих территорий ещё в ранние времена. По мнению учёных, этот район был заселён древними людьми, и это происходило задолго до того времени, как там появились улицы и дома.

Археологи также отметили, что артефакты могли попасть в более поздние культурные слои 400–500 лет назад, во время проведения земляных работ. В будущем эти находки могут передать в музей и представить на выставках, посвящённых археологии Москвы.