Volkswagen и ГАЗ подписали соглашение о расширении сотрудничества

Руководство обеих компаний заявило о готовности в обозримом будущем наращивать партнёрские отношения.

Российский автоконцерн ГАЗ подписал соглашение с Volkswagen Group Rus о продлении производства легковых автомобилей, что позволит увеличить долю экспорта до 20% и выше. Об этом рассказал генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.

— В прошлом году мы экспортировали 10% нашего объёма производства, а в этом году объём экспорта должен составить более 20%. А если взять отдельно нижегородскую производственную площадку, то отсюда 25% продукции пойдёт на экспорт, — сказал Озегович.

Кроме того, автоконцерны заключили договор, по которому немецкий производитель будет поставлять дизельные двигатели в Нижний Новгород. Именно эти двигатели планируют устанавливать на российские авто "Газель Next".