Стивен Кинг сравнил Трампа с дементором

Также, по мнению писателя, президент США напоминает 15-летнего подростка, у которого есть водительские права на управление огромным грузовиком.

Признанный король ужасов Стивен Кинг считает, что аура президента США Дональда Трампа схожа с аурой дементора. К слову, это существо из серии книг про Гарри Поттера, которое питается светлыми человеческими эмоциями.

Так Кинг отреагировал на вопрос британской писательницы Джоан Роулинг. Она поинтересовалась, как бы король ужастиков оценил "уровень бреда" в связи с происходящим с американским лидером. При этом создательница Гарри Поттера предложила использовать шкалу с героями романов Кинга.

— Я не главный фанат Дональда, поэтому не будем приписывать Энни Уилкс. Я считаю, что у него есть общее с аурой дементора, — ответил Кинг в своём "твиттере".

Well, I'm not the Donald's #1 fan, so that lets out Annie Wilkes. I think he's got more of a Dementor vibe. — Stephen King (@StephenKing) 15 июня 2017 г.

Более того, по мнению Кинга, Трамп также напоминает ему 15-летнего подростка, который получил водительское удостоверение на управление огромным грузовиком. Писатель отметил вспыльчивость и импульсивность американского президента.

Как ранее сообщал Лайф, недавно Трамп забанил в "Твиттере" мастера в жанре ужасов. При этом Кинг пошутил, что ему, наверное, придётся себя убить.