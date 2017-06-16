Политолог о переносе столицы ИГИЛ: Битва с боевиками завершается

Он подчеркнул, что территории, подконтрольные террористам, значительно сокращаются.

Политолог Станислав Тарасов рассказал Лайфу о том, что в переносе столицы ИГИЛ* нет ничего нового, так как боевики используют технологию плавающего центра. По его словам, террористы всегда привязаны к событиям определённого исторического плана, а Ракка считается ритуальным, мистическим местом на ближнем Востоке, поэтому и была провозглашена их столицей.

Тарасов подчеркнул, что город, скорее всего, скоро падёт, хотя битва за него будет жестокой и долгой. Также он отметил, что боевики уже давно перевели свои административные учреждения в другие части.

— В целом они понимают, что новая столица рано или поздно будет блокирована. По оценке международных экспертов, ИГИЛ будет перемещаться на восток — в Иран, Пакистан, Афганистан. Сейчас они активизировались в Юго-Восточной Азии. В целом территории, которые контролируют боевики, сокращаются. Битва с ними завершается, — сказал политолог.

Тарасов также отметил, что, когда с территории Ирака исчезнет ИГИЛ, в мире появится новый очаг напряжённости. Беспокойство сейчас вызывает и ситуация в Иране, потому что сейчас террористические группы атакуют Западный Курдистан, который входит в состав страны.

По словам политолога, перенос столицы боевиков — это естественное явление, так как ядро ИГИЛ начинает перемещаться на восток. Однако, где террористы закрепятся, пока сказать сложно.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.