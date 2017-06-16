В Казани водитель избил полицейского за требование пройти медосвидетельствование

В результате нарушитель спокойствия отправился за решётку на 15 суток, а инспектор ГИБДД попал в больницу.

Драка произошла на улице Химиков в столице Татарстана. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский репортёр через приложение LifeCorr.

Сотрудники ДПС остановили ВАЗ-2114, который ехал с выключенными фарами. 20-летний Анатолий А. отказался от проверки на наркотики и алкоголь. Вместо этого он ударил инспектора по лицу, повалил его на землю и стал избивать.

Второго полицейского, который пытался надеть на водителя наручники, остальные участники драки просто оттолкнули в сторону. Избитый инспектор смог сбросить с себя нападавшего, только несколько раз ударив его головой об асфальт.

Инспекторам пришлось вызывать подкрепление и скорую. Когда приехала подмога, буйный нарушитель попробовал сбежать, но его быстро поймали.

Зачинщика драки посадили на 15 суток, а избитого 32-летнего инспектора Ленара Н. увезли в больницу с ушибами.