"Это неизбежно". В ОП РФ оценили решение Минстроя контролировать капремонт

Ранее "Известия" сообщили, что в Министерстве строительства и ЖКХ подготовили проект поправок, благодаря которым чиновники смогут мониторить размер взносов за капремонт, установленный в регионах, и ход самих работ.

Усиление контроля за ходом капитального ремонта в регионах — это объективная необходимость, заявил Лайфу первый зампред Комиссии по развитию социальной инфраструктуры и ЖКХ ОП РФ Артём Кирьянов.

— Это неизбежное следствие тех выводов, которые сделаны из практики. Закон прошёл обкатку, механизм показал, что есть проблемы, трудности, недоработки. С одной стороны, есть контроль прокуратуры, она внимательно относится к тому, что делается в сфере ЖКХ и капремонта. Но гражданская госслужба тоже должна контролировать, в том числе в разрезе ценообразования, в разрезе того, как можно регулировать рынок капремонта, — пояснил Кирьянов.

Отметим, по данным "Известий", в случае если в Минстрое заметят, что средства начисляются некорректно, регионы получат предписание о необходимости изменить размер взносов. Помимо этого, в министерстве будут следить, чтобы собранные деньги расходовались в срок и по назначению.

Ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге возбудили два дела о мошенничестве при капремонте домов.