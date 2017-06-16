Минобороны РФ проверяет информацию о ликвидации главаря ИГИЛ после удара ВКС РФ

Предполагается, что Абу-Бакр аль-Багдади был ликвидирован 28 мая во время совещания в предместье Ракки.

Министерство обороны РФ проверяет информацию о ликвидации глава ИГИЛ* Абу-Бакра аль-Багдади после удара авиации ВКС РФ в предместье Ракки. Данные проверяются по различным каналам военного ведомства.

Предполагается, что лидер ИГИЛ мог быть уничтожен 28 мая. В тот день он проводил совещание в командном пункте в южном предместье Ракки.

— По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен, — говорится в заявлении военного ведомства.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.