Поклонники в восторге. Новый телохранитель Кардашьян затмил саму телезвезду

Звезда американского реалити-шоу везде появляется с молодым накачанным парнем с татуировками. Поговаривают, что мужу Ким рэперу Канье Уэсту надо быть начеку: телохранитель позволяет себе вольности, например трогает девушку ниже талии.

Новый телохранитель звезды американского реалити-шоу Ким Кардашьян понемногу сам становится знаменитостью. Поклонники звезды обратили внимание на симпатичного молодого человека с бородой, который теперь везде появляется с Ким, и уже назвали его новым секс-символом. Некоторые говорят, что мужу Ким — известному американскому рэперу Канье Уэсту — надо быть начеку: телохранитель позволяет себе вольности, например трогает Ким ниже талии. На это обратил внимание Daily Mail.

Kim Kardashian's bodyguard puts his hand near her curvy derriere https://t.co/ppZfgc2ffL pic.twitter.com/2zTSaiNng5 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 15 июня 2017 г.

Ким Кардашьян наняла постоянную охрану после того, как её ограбили в одном из отелей Парижа. Это произошло в начале октября прошлого года. Злоумышленники нарядились в полицейскую форму и проникли в номер звезды. Они связали модель и забрали несколько её дорогих украшений.