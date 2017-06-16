Сбербанк впервые доставил деньги с помощью беспилотника

Сбербанк впервые испытал беспилотник для доставки наличных. Об этом сообщает портал "Утро.ру" со ссылкой на первого зампреда компании Льва Хасиса.
Он отметил, что спецдрон впервые в рамках пилотного проекта осуществил реальную успешную доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского автомобиля со скоростью около 180 километров в час. Всего беспилотник пролетел около десяти километров.
Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане может начаться эксперимент по доставке наличности в отделения дронами.
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