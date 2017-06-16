Сбербанк впервые доставил деньги с помощью беспилотника

В кредитном учреждении пояснили, что дрон пролетел около десяти километров при доставке наличных.

Сбербанк впервые испытал беспилотник для доставки наличных. Об этом сообщает портал "Утро.ру" со ссылкой на первого зампреда компании Льва Хасиса.

Он отметил, что спецдрон впервые в рамках пилотного проекта осуществил реальную успешную доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского автомобиля со скоростью около 180 километров в час. Всего беспилотник пролетел около десяти километров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане может начаться эксперимент по доставке наличности в отделения дронами.