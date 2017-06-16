ВКС РФ уничтожили членов военного совета ИГИЛ и 330 боевиков при ударе по Ракке

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ВКС РФ уничтожили членов военного совета ИГИЛ и 330 боевиков при ударе по Ракке

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Фото: © РИА Новости/Артем Житенев

Среди ликвидированных — 30 полевых командиров террористов так называемого среднего звена и 300 их личных охранников.

Члены военного совета ИГИЛ* и 330 террористов, входящих в группировку, были уничтожены при ударе российской авиации по предместью Ракки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По уточнённым данным, авиаудар был нанесён истребителем-бомбардировщиком Су-34 и сверхманёвренным истребителем Су-35. Они смогли ликвидировать 30 полевых командиров и 300 боевиков, которые их охраняли.

Предполагается, что среди ликвидированных — главарь боевиков Абу-Бакр аль-Багдади, однако эту информацию сейчас Минобороны проверяет по разным каналам.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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