Глава Ставрополья растерялся, пытаясь объяснить жителям, где деньги

Накануне в ходе прямой линии с президентом жительница села Краснокумское, пострадавшая от паводка, пожаловалась Владимиру Путину на отсутствие денег и спекуляции с документами, необходимыми для получения компенсации.

Губернатор Владимир Владимиров сразу после обращения к президенту жительницы Ставропольского края Валентины Саковской выехал в село Краснокумское, чтобы лично разобраться в проблеме. Напомним, президент в ответ на жалобу Саковской адресовал главе региона вопрос "Где деньги?".

Уже на месте Владимирова обступила толпа местных жителей, которые озадачили чиновника вопросами, когда они получат деньги за затопленные во время паводка огороды и жилые дома, а также за погибших домашних птиц и животных. По словам краснокумцев, в местной администрации им уклончиво отвечают про компенсации, а некоторым и вообще говорят, что денег они не получат. На момент обсуждения представители местной администрации до места встречи ещё не доехали.

— Сегодня, к сожалению, федеральных денег нами не получено. Сегодня все выплаты, которые мы ведём, мы ведём из регионального бюджета, — заявил губернатор.

Эти слова вызвали непонимание местных жителей, они напомнили чиновнику, что президент сообщил об обратном. Тогда Владимиров решил уточнить, кто из собравшихся уже получил компенсации, а кто нет. Пофамильных списков на месте не оказалось (при этом губернатор отметил, что средства точно перечислены 1,4 тысячи сельчан).

После долгих обсуждений и попытки выяснить, какие документы и в каком порядке должны предоставить для получения компенсаций жители Краснокумского, губернатор всё-таки конкретизировал сроки выплат.

— Платится на члена семьи! На каждого прописанного или проживающего. Тут есть определённые проблемы. Сегодня у нас 15-е число, до конца июня мы по тем актам, которые оформлены правильно, я думаю, это 90% людей, выплаты завершим, — сказал Владимиров.

Ситуацию также прокомментировал прибывший на место начальник отдела сельского поселения Краснокумское Игорь Грищенко. В том числе он рассказал про ситуацию с пожаловавшейся Владимиру Путину жительницей села.

— Компенсация 10 тысяч рублей на человека, вот у меня заявление. Саковская Валентина Александровна, состав семьи — пять человек. 31-го числа 2017 года обратилась в администрацию, на что были составлены определённые документы и отправлены в Министерство труда. Сегодня мы проверяем после репортажа деньги. Я думаю, около 80% населения села Краснокумское выплаты уже получили. В частности, у Саковской деньги находятся на счету, — сказал Грищенко, но не смог конкретизировать, когда именно были переведены средства.

Напомним, информация о том, что компенсация была переведена Виктории Саковской, появилась уже после её общения с президентом страны в прямом эфире.

Кроме того, вчера генеральный прокурор РФ Юрий Чайка распорядился провести проверку действий региональных властей при ликвидации последствий паводка в Краснокумском.