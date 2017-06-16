Российский топливный союз: Меры к АЗС с разбавленным топливом надо ужесточить

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в интервью Лайфу заявил о необходимости ужесточения мер по отношению к АЗС, которые прибегают к разбавлению топлива ради собственной выгоды.
— Мы считаем, что на сегодняшний день те меры, которые применяются к нарушителям, они недостаточны. Средний размер штрафа — около 20–30 тысяч.
Нам непонятно, почему Росстандарт не пользуется теми инструментариями, которые ему предоставлены. Ужесточение наказание может быть применимо, когда существующие меры показали эффективность. Существующими мерами Росстандарт не пользуется, — сказал Аркуша.
По его словам, безусловно, нарушения есть на многих заправках, однако где-то они носят случайный характер, а где-то наблюдаются систематические и очень грубые нарушения.
Напомним, что ранее Минпромторг внёс на рассмотрение в правительство законопроект, серьёзно ужесточающий наказание для торговцев некачественным топливом.
- Популярные
- По времени