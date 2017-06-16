Эксперты раскритиковали предложение увеличить штрафы за разбавленный бензин

Они уверены, что такая мера не способна напугать торговцев некачественным топливом.

Председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин рассказал Лайфу, что предложение ужесточить штрафы для АЗС за разбавленный бензин не напугает недобросовестных торговцев топливом.

— Проблема не в том, что наказание слабое. Если доказано, что люди торгуют некачественным топливом, то и сегодня санкции очень высокие, вплоть до уголовной ответственности. Проблема в том, что этим никто не занимается. Ведь надо устанавливать, доказывать, выяснять эти вещи. А у нас в стране есть мафиозные группы, которые прикрывают представители правоохранительных органов. Поэтому если ужесточить штрафы, то ничего не изменится, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что и сейчас можно наказывать за подобные нарушения, но для этого необходимо задействовать правоохранительные ресурсы. По словам Похмелкина, это работа не столько законодательная, сколько организационная.

Ранее Минпромторг внёс на рассмотрение в правительство законопроект, серьёзно ужесточающий наказание для торговцев некачественным топливом.