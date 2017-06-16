Эксперты раскритиковали предложение увеличить штрафы за разбавленный бензин

Председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин рассказал Лайфу, что предложение ужесточить штрафы для АЗС за разбавленный бензин не напугает недобросовестных торговцев топливом.
— Проблема не в том, что наказание слабое. Если доказано, что люди торгуют некачественным топливом, то и сегодня санкции очень высокие, вплоть до уголовной ответственности. Проблема в том, что этим никто не занимается. Ведь надо устанавливать, доказывать, выяснять эти вещи. А у нас в стране есть мафиозные группы, которые прикрывают представители правоохранительных органов. Поэтому если ужесточить штрафы, то ничего не изменится, — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что и сейчас можно наказывать за подобные нарушения, но для этого необходимо задействовать правоохранительные ресурсы. По словам Похмелкина, это работа не столько законодательная, сколько организационная.
Ранее Минпромторг внёс на рассмотрение в правительство законопроект, серьёзно ужесточающий наказание для торговцев некачественным топливом.
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