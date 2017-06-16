В России стартуют продажи новых минивэнов Peugeot и Citroen

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В России стартуют продажи новых минивэнов Peugeot и Citroen

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Обе модели построены на основе коммерческого семейства Jumpy/Expert, но охватывают более широкий пласт покупателей: это большие семьи, любители путешествий и даже бизнес-структуры.

Российские представительства Peugeot и Citroen одновременно сообщили о выпуске новых минивэнов Peugeot Traveller и Citroen Spacetoure. Продажи у официальных дилеров стартуют 1 июля этого года.

<p>Citroen Spacetoure. Фото: citroen.ru</p>

Стоимость обеих моделей в базовой комплектации составляет 1 999 000 рублей. Самые топовые модификации будут стоить 2 599 000 рублей, а между ними — несколько промежуточных версий. Также обе модели предлагаются в двух вариантах длины: Standart/М — 4,95 м и Long/XL — 5,30 м.

<p>Peugeot Traveller. Фото: peugeot.ru</p>

Новинки построены на основе коммерческого семейства Jumpy/Expert, но предназначены для более широкого пласта покупателей: больших семьей, любителей путешествий, а также в качестве бизнес-шаттлов.

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