В России стартуют продажи новых минивэнов Peugeot и Citroen

Обе модели построены на основе коммерческого семейства Jumpy/Expert, но охватывают более широкий пласт покупателей: это большие семьи, любители путешествий и даже бизнес-структуры.

Российские представительства Peugeot и Citroen одновременно сообщили о выпуске новых минивэнов Peugeot Traveller и Citroen Spacetoure. Продажи у официальных дилеров стартуют 1 июля этого года.

Стоимость обеих моделей в базовой комплектации составляет 1 999 000 рублей. Самые топовые модификации будут стоить 2 599 000 рублей, а между ними — несколько промежуточных версий. Также обе модели предлагаются в двух вариантах длины: Standart/М — 4,95 м и Long/XL — 5,30 м.

Новинки построены на основе коммерческого семейства Jumpy/Expert, но предназначены для более широкого пласта покупателей: больших семьей, любителей путешествий, а также в качестве бизнес-шаттлов.