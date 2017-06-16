Мизулина о ситуации с "пьяным" мальчиком, сбитым авто: Это беспредел и абсурд!

Сенатор отмечает, что если выяснится, что это дело было сфальсифицировано, то виновные должны будут понести наказание.

Член Совета Федерации Елена Мизулина прокомментировала ситуацию с ребёнком, которого сбили насмерть в подмосковном Железнодорожном и обвинили в пьянстве. Сенатор не верит, что мальчик мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Более того, все обвинения абсурдны и беспредельны.

— Всё, что происходит сейчас на наших глазах, — полнейший беспредел и абсурд! Мальчика уже не вернуть, а добрую память о нём пытаются опорочить. Я не верю в то, что ребёнок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда на ребёнка? Получается, что пьяного можно сбить? — недоумевает Елена Мизулина.

Она назвала правильным решением, что Следственный комитет РФ забрал расследование дела у полиции. Мизулина отметила, что если вдруг обнаружится, что это подлог и фальсификация материалов уголовного дела, то сотрудники полиции должны будут понести наказание.

Как ранее сообщал Лайф, в городе Железнодорожном автомобиль насмерть сбил шестилетнего мальчика. Следователи утверждают, что в крови ребёнка якобы было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.