Пушков: Гибель аль-Багдади станет мощным ударом по ИГИЛ

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал информацию Минобороны России о возможной ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади после удара авиации ВКС РФ в предместье Ракки.
По словам сенатора, эта информация будет иметь для группировки фатальное значение, поскольку боевики и без того терпят поражение по всем фронтам.
Если подтвердится гибель аль-Багдади, это станет мощным ударом по ИГ. Оно отступает на всех фронтах. Гибель лидера ускорит военное поражение— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 июня 2017 г.
Предполагается, что лидер ИГИЛ мог быть уничтожен 28 мая. В тот день он проводил совещание в командном пункте в южном предместье Ракки. Эта информация сейчас проверяется российскими военными.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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