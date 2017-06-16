Пушков: Гибель аль-Багдади станет мощным ударом по ИГИЛ

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Пушков: Гибель аль-Багдади станет мощным ударом по ИГИЛ

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Предположительно, лидер группировки мог быть уничтожен в предместье Ракки во время обстрела ВКС.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал информацию Минобороны России о возможной ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади после удара авиации ВКС РФ в предместье Ракки.

По словам сенатора, эта информация будет иметь для группировки фатальное значение, поскольку боевики и без того терпят поражение по всем фронтам.

Предполагается, что лидер ИГИЛ мог быть уничтожен 28 мая. В тот день он проводил совещание в командном пункте в южном предместье Ракки. Эта информация сейчас проверяется российскими военными.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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