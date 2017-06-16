Власти Киева в два раза повысили тарифы на коммунальные услуги

Несколько месяцев назад жители страны стали на 26% больше платить за электроэнергию.

Власти Киева в два раза увеличили тариф на услуги по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий. Так, плата за один квадратный метр возросла с трёх гривен (6,63 рубля) до 6,43 гривны (14,2 рубля). Об этом сообщается на официальном сайте Киевской городской администрации.

Новые тарифы коснутся 8 тыс. 327 домов украинской столицы (жилой фонд Киева в целом насчитывает около 11 тыс. многоэтажных жилых домов), которые обслуживаются 10 различными управляющими компаниями.

Отметим, что киевляне всё также могут получать скидки на оплату коммунальных услуг. Так, из суммы будет вычитаться 10%, если деньги внесены до 20-го числа месяца, следующего за расчётным.

Напомним, с 1 марта жители Украины стали платить за электроэнергию на 26% больше.