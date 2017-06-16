В США мэру пришлось надеть свитер Евгения Малкина из-за проигранного спора

Глава Нэшвилла поспорила на результат игры городской хоккейной команды, которая в итоге уступила "Питтсбургу".

В США мэру города Нэшвилл Меган Барри пришлось на несколько секунд надеть свитер хоккейной команды "Питтсбург" с фамилией российского нападающего команды Евгения Малкина. Глава города при этом торопилась снять свитер и просила её не фотографировать.

Как сообщает The Tennessean, облачиться в форму команды из другого города Барри пришлось из-за того, что "хищники" Нэшвилла 12 июня уступили "пингвинам" Питтсбурга в финальной серии Кубка Стенли. Евгений Малкин при этом стал первым российским хоккеистом, дважды становившимся лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ.

Облачение в форму соперника было условием спора Барри с её коллегой из Питтсбурга Биллом Педвто.