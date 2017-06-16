В Австралии мужчина с пистолетом взял в заложники женщину и четверых детей

Стражи порядка пытались провести переговоры с вооружённым преступником, однако они закончились безуспешно.

В австралийском населённом пункте Эппинг вооружённый пистолетом мужчина взял в заложники женщину и четверых детей, об этом сообщает ряд местных телеканалов.

A woman & children are being held hostage by a man armed with a gun in the suburb of Epping in Melbourne. #7News pic.twitter.com/ZytEXm4A15 — 7 News Sydney (@7NewsSydney) 16 июня 2017 г.

Сейчас к дому, где находится мужчина с заложниками, прибыли сотрудники полиции. По словам стражей порядка, они пытались провести переговоры с преступником, однако они закончились неудачей.

Остальных жителей района эвакуировали подальше от места инцидента в целях безопасности.