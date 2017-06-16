Репортажи RT из Ливии получили награды на US International Film & Video Festival

Сразу четыре работы российского телеканала Russia Today были удостоены престижных международных премий.

Телеканал Russia Today (RT) завоевал три золотые и одну серебряную награды международного фестиваля US International Film & Video Festival, сообщается на сайте телеканала. В частности, телеканал взял "Золотую камеру" в главной номинации "Документалистика: видео в формате 360°" за ролик с панорамной экскурсией по МКС.

Высшая награда досталась RT и в номинации "Документалистика: новостная передача — расследование/спецрепортаж" за серию военных репортажей из Ливии. Корреспондент телеканала с линии фронта рассказывал, как ливийская армия освобождала город Сирт от боевиков ИГИЛ*. Во время работы съёмочная группа попала под обстрел.

Фильм RT "H2нОль" комиссия фестиваля сочла лучшим документальным кино на тему окружающей среды и экологии. Лента рассказывает об острой нехватке питьевой воды в Индии.

Ещё одна документальная лента RT "Испания: похороненная память", рассказывающая о жертвах гражданской войны и диктатуры Франсиско Франко в Испании, получила серебро.

Международный фестиваль US International Film & Video Festival проводится с 1967 года в Лос-Анджелесе. Жюри, состоящее из членов Международного кворума кинопроизводителей, присуждает награды в пяти категориях: "корпоративные", "образовательные", "развлекательные", "документальные" и "студенческие" проекты.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.