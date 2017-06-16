Полторак уверен, что Россия хочет захватить Украину

Также глава Минобороны подчеркнул, что в связи с этим Незалежная будет продолжать реформы и укреплять армию.

Глава Минобороны Степан Полторак утверждает, что Россия якобы хочет напасть на Украину. В связи с этим Незалежная должна укреплять свою армию.

— Ситуация на фронте свидетельствует, что Российская Федерация не отказывается от идеи захватить нашу страну, — заявил Полторак во время церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны Украины им. И. Черняховского в пятницу в Киеве.

Также министр подчеркнул, что Украина будет продолжать реформы сектора обороны и укреплять армию. По его словам, в этих целях уже созданы новые органы управления, а также улучшены высокомобильные войска и система подготовки.

Полторак отметил, что в минувшем году на вооружение ВСУ поступило 2,5 тыс. единиц новой и модернизированной техники, 15 тыс. единиц техники было отремонтировано.