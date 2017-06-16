В Росавтодоре назвали несвоевременным ограничение движения грузовиков по ночам

По словам главы ведомства Романа Старовойта, рано или поздно такая мера будет введена, но пока вопрос надо детально анализировать.

Сегодня руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт сообщил, что в перспективе движение грузовиков в России могут ограничить в ночное время и в выходные дни.

— Надо детально проанализировать. Мне кажется, что на сегодняшнем этапе такая мера не очень своевременна, потому что у нас в полной мере не работает система по учёту труда и отдыха водителей, — отметил Старовойт.

Он отметил, что подобные ограничения есть в европейских странах, и привёл в пример опыт Германии. При этом новые нормы не затронут грузовики, доставляющие продукты питания и товары первой необходимости.

— В дальнейшем рано или поздно мы к этому придём, — добавил глава Росавтодора.

Напомним, подобные предложения звучат в профильном сообществе уже не в первый раз, но официальных решений по ним пока не принято.