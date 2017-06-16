"Спалился". Футболист сборной Украины выложил в Instagram фото из Крыма

Место, где Николай Матвиенко проводит отпуск с любимой, выдали геотеги в соцсетях.

Защитник львовских "Карпат" и сборной Украины Николай Матвиенко выложил в "Инстаграме" романтичное фото со своей девушкой, сопроводив пост двумя сердечками. Всё бы ничего, да только геотег на снимке указывает на то, что украинский футболист проводит небольшой отпуск в крымском городе Симферополе.

Публикация от Nikolay Matviyenko (@koliamatvienko) Июн 14 2017 в 11:56 PDT

Похожий снимок выложила в "Инстаграме" и возлюбленная спортсмена, и на её фотографии тоже стоит соответствующий геотег.

Этот факт не смогли не заметить болельщики львовского клуба "Карпаты". Любители футбола с Западной Украины не стерпели обиды и попросили Матвиенко объясниться.

— Парень, ты часом не заблудился? — поинтересовался у игрока один из подписчиков.

Как сообщают украинские СМИ, Матвиенко обидные комментарии стёр, а вот снимок удалять не стал. Скрывать геотег, кстати, тоже.

Отметим, 21-летний Мативенко родом из крымского города Саки. Он является защитником донецкого "Шахтёра", но на правах аренды выступает за "Карпаты".