"Спалился". Футболист сборной Украины выложил в Instagram фото из Крыма

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"Спалился". Футболист сборной Украины выложил в Instagram фото из Крыма

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Место, где Николай Матвиенко проводит отпуск с любимой, выдали геотеги в соцсетях.

Защитник львовских "Карпат" и сборной Украины Николай Матвиенко выложил в "Инстаграме" романтичное фото со своей девушкой, сопроводив пост двумя сердечками. Всё бы ничего, да только геотег на снимке указывает на то, что украинский футболист проводит небольшой отпуск в крымском городе Симферополе.

Похожий снимок выложила в "Инстаграме" и возлюбленная спортсмена, и на её фотографии тоже стоит соответствующий геотег.

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Этот факт не смогли не заметить болельщики львовского клуба "Карпаты". Любители футбола с Западной Украины не стерпели обиды и попросили Матвиенко объясниться.

— Парень, ты часом не заблудился? — поинтересовался у игрока один из подписчиков.

Как сообщают украинские СМИ, Матвиенко обидные комментарии стёр, а вот снимок удалять не стал. Скрывать геотег, кстати, тоже.

Отметим, 21-летний Мативенко родом из крымского города Саки. Он является защитником донецкого "Шахтёра", но на правах аренды выступает за "Карпаты".

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