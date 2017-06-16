В Мексике хитроумная игуана украла пиццу пеперони у туриста

Воришку караулили два её сородича, которые попытались отобрать еду. На записи не видно, удалось им это или нет.

Момент, когда смелая игуана крадёт кусочек пиццы пеперони из-под носа у туриста, попал на камеру. Случай произошёл на побережье Карибского моря на юго-востоке Мексики. Животное забралось на деревянный стол для пикника, подхватило кусочек пиццы и спрыгнуло вниз. На ролик обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

Под столом игуану поджидали ещё два её сородича, которые попытались отобрать еду. На записи не видно, удалось ли им это. В итоге одна из ящериц с пиццей перелезла через расположенный рядом забор и скрылась в неизвестном направлении.