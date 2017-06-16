Следственный комитет РФ возбудил ещё три дела по обстрелам в Донбассе

В Следственном комитете РФ возбуждены ещё три уголовных дела по обстрелам Донбасса со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

— В Главном следственном управлении СК РФ возбуждены ещё три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещённых средств и методов ведения войны"), — отметила Петренко.

Речь идёт об обстрелах, которые были проведены с 7 по 13 июня. Они велись из тяжёлого вооружения по улице Луговского города Донецка, в городах Кировске и Стаханове. Тогда погибло два мирных жителя. Ещё два человека получили ранения, разрушено семь домов.

— Лица, совершившие эти особо тяжкие преступления, действовали в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на Юго-Востоке Украины и меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола II к ней, — подчеркнула Петренко.

Уголовные дела по факту обстрелов в Донбассе в СК РФ возбуждают уже несколько лет.