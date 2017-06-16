В Ростовской области столкнулись два автобуса и легковушка, есть погибшие

В Ростовской области столкнулись два пассажирских автобуса и легковой автомобиль. В результате ДТП погибло два человека и ещё 11 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Уточняется, что авария произошла сегодня днём на трассе Самбек — Успенская.

Более подробной информации об инциденте на данный момент нет. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.

Ранее в ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае погибло 14 человек. А жертвой страшной аварии в Томской области стал пятимесячный ребёнок.