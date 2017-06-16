В Кремле рассказали о кадровых перестановках после прямой линии

По словам пресс-секретаря президента, по итогам общения Владимира Путина с гражданами необходимо выходить на системные решения, а не заниматься перестановками как таковыми.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ходе прямой линии были озвучены конкретные проблемы, по которым теперь предстоит принять комплексные меры.

— Дело не в кадровых решениях, таких целей на ставится, тем более это не самоцель. Главное — понять, какие проблемы наиболее актуальны для людей, и, исходя из конкретных проблем, выйти на системные решения. И этим занимаются президент и его администрация, — сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что по итогам прямой линии уже состоялось совещание у руководителя Администрации Президента Антона Вайно. На нём подготовили перечень проблем, по которым будут формироваться дальнейшие поручения.

— Уже ряд совещаний у Владимира Путина запланирован, ряд вопросов, которые затронутся на встречах с членами правительства, — добавил Песков.

Напомним, 15 июня в 12:00 президент в прямом эфире отвечал на вопросы граждан. Всего программа длилась почти четыре часа, за которые Владимир Путин ответил более чем на 70 вопросов.