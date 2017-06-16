Суд Москвы заблокировал пиратскую версию интервью Путина Оливеру Стоуну

Заявление с просьбой о блокировке "Интервью Путина" было подано Первым каналом, обладающим исключительными правами на показ ленты.

Мосгорсуд заблокировал пиратскую версию интервью режиссёра Оливера Стоуна с президентом РФ Владимиром Путиным, размещённую на сайте tushkan.club. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы суда Ульяну Солопову.

Заявление с просьбой заблокировать фильм "Интервью Путина" было подано Первым каналом, обладающим исключительными правами на показ ленты.

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным" вышел в свет 12–15 июня на канале Showtime. Первый канал приобрёл права на фильм, в России он будет показан с 19 по 22 июня.