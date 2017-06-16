В Кремле рассчитывают, что Кубок конфедераций в РФ пройдёт на высоком уровне

Отмечается, что для проведения турнира такого высокого уровня проведена огромная подготовительная работа.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на высокий уровень проведения Кубка конфедераций — 2017.

— У РФ имеется богатый опыт проведения таких мероприятий, поэтому есть основания полагать, что всё пройдёт на высоком уровне, — сказал Песков.

По словам Пескова, для проведения турнира задействованы все необходимые службы, а как пройдёт Кубок конфедераций, будет понятно уже по его итогам.

Не оставил пресс-секретарь российского лидера в стороне и чемпионат мира по футболу в 2018 году, который также пройдёт в России.

— Что касается чемпионата мира — 2018, то там идёт ещё более масштабная подготовка. Всё идёт по плану, Путин сам уделяет этому внимание и получает доклады, — сказал Песков.