Песков объяснил, что мешает сотрудничеству России и США в борьбе с терроризмом

В Кремле ссылаются на кризис взаимодействия между Москвой и Вашингтоном, который затрудняет продвижение к победе над ИГИЛ.

Для России целью операции в Сирии остаётся помощь легитимному руководству Дамаска в борьбе с террором. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что в рядах боевиков есть и уроженцы нашей страны, а потому для безопасности России антиигиловская кампания не менее важна.

— Президент Путин говорил, что мы преследуем и свои цели, так как в рядах террористов воюют несколько тысяч выходцев из нашей страны, с территории СССР, поэтому борьба с ИГИЛ* — одна из главных целей, которые ставит перед собой Россия, — уточнил он.

Отвечая на вопрос, как изменится вектор сотрудничества России и США, если подтвердятся данные о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, Песков отметил, что дефицит взаимодействия между Москвой и Вашингтоном ощущается уже сейчас.

— Наши общие позиции подрываются тем, что ощущается дефицит взаимодействия, иначе борьба с террором была бы более эффективной. Но этого не происходит из-за нежелания американских партнёров, — указал представитель Кремля.

Предполагается, что лидер ИГИЛ мог быть уничтожен 28 мая. В тот день он проводил совещание в командном пункте в южном предместье Ракки. Эта информация сейчас проверяется российскими военными.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.