Подозреваемых в убийстве Вороненкова задержали на Украине

По данным местных СМИ, одним из них оказался активист местного "Правого сектора" Ярослав Тарасенко.

Управление Нацполиции в городе Павлограде (Днепропетровская область) отчиталось о задержании подозреваемых в убийстве беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

— В рамках уголовного производства правоохранители проводят задержание лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению. Также проводятся необходимые процессуальные действия, в частности обыски, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Личности задержанных силовики не раскрывают, однако в местных СМИ прошла информация, что речь, вероятнее всего, идёт об активисте местного "Правого сектора"* Ярославе Тарасенко. Сотрудники СБУ якобы подозревают, что именно он являлся сообщником непосредственного киллера — Павла Паршова.

Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта в самом центре Киева. Охранник беглого депутата ранил киллера, который позже скончался от ранения в больнице.

За несколько месяцев до убийства Вороненков уехал вместе с женой Марией Максаковой на Украину, где вскоре получил гражданство. В России он заочно был арестован по делу о рейдерском захвате в Москве.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.