Организаторы блокады Донбасса хотят перекрыть поставки угля из России на Украину

Один из координаторов движения созывает всеобщую "мобилизацию" среди украинских радикалов.

Радикалы, которые организовали торговую блокаду Донбасса, заявляют, что намерены полностью перекрыть поставки российского угля на Украину. О всеобщей "мобилизации" радикалов заявил один из координаторов — Анатолий Виногродский.

— Мы проводим регистрацию людей и собираемся, как только будем готовы физически, полностью перекрыть поставки угля из России. Мы требуем от Гройсмана утвердить представление, которое подал глава Минэнерго Насалик, о запрете торговли углём с Россией, — заявил координатор украинских радикалов.

Как ранее сообщалось, украинские радикалы устроили блокаду Донбасса ещё 25 января. Они перекрыли железнодорожное сообщение. Стоит отметить, что это привело к жёсткому дефициту угля на Украине. В итоге в Незалежной ввели режим чрезвычайных мер в энергетике.