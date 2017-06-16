Организаторы блокады Донбасса хотят перекрыть поставки угля из России на Украину

Читайте также

Организаторы блокады Донбасса хотят перекрыть поставки угля из России на Украину

120

Фото: ©РИА Новости/Игорь Маслов

Один из координаторов движения созывает всеобщую "мобилизацию" среди украинских радикалов.

Радикалы, которые организовали торговую блокаду Донбасса, заявляют, что намерены полностью перекрыть поставки российского угля на Украину. О всеобщей "мобилизации" радикалов заявил один из координаторов — Анатолий Виногродский.

— Мы проводим регистрацию людей и собираемся, как только будем готовы физически, полностью перекрыть поставки угля из России. Мы требуем от Гройсмана утвердить представление, которое подал глава Минэнерго Насалик, о запрете торговли углём с Россией, — заявил координатор украинских радикалов.

Как ранее сообщалось, украинские радикалы устроили блокаду Донбасса ещё 25 января. Они перекрыли железнодорожное сообщение. Стоит отметить, что это привело к жёсткому дефициту угля на Украине. В итоге в Незалежной ввели режим чрезвычайных мер в энергетике.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!