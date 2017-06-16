В Кремле назвали понятным недовольство европейцев санкциями против РФ

Накануне Германия и Австрия раскритиковали планы США по введению новых санкций в отношении России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недовольство европейских фермеров и промышленников антироссийскими санкциями вполне понятно.

— Многие фермеры и промышленники в Германии несут прямые убытки в связи с санкциями, проявление недовольства понятно и объяснимо, — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что Россия, как и прежде, негативно относится к введению новых ограничений.

Накануне в ходе прямой линии Владимир Путин сказал, что санкции, конечно, отразились на российской экономике, но "не кардинально".

— Сейчас мы знаем, что в Сенате США опять законопроект возник по поводу ужесточения санкций. В связи с чем на голом месте начали говорить об этих санкциях. Это свидетельство внутриполитической борьбы в Штатах. Не было бы Крыма, придумали бы что-то ещё для сдерживания России, — отметил президент.

Напомним, всего прямая линия длилась почти четыре часа. За это время президент успел ответить на 73 вопроса (всего Владимиру Путину поступило более двух миллионов обращений от россиян).