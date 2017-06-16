В Шереметьево у пассажирки изъяли часы и украшения на пять миллионов рублей

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В Шереметьево у пассажирки изъяли часы и украшения на пять миллионов рублей

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Женщина заявила, что везла всё это для себя и была не в курсе необходимости декларирования.

В столичном аэропорту Шереметьево работники таможни при проведении контроля пассажиров рейса Дубай — Москва обнаружили у 41-летней россиянки незадекларированные ювелирные украшения.

<p>Фото: ©L!FE</p>

Среди личных вещей женщины нашли восемь комплектов изделий со вставками из камней (кольца, серьги, подвески) и три пары часов таких известных марок, как Hublot, Raymond Weil и Cartier. Стоимость всего этого — около пяти миллионов рублей.

<p>Фото: ©L!FE</p>

Пассажирка заявила, что всё это везла для себя, а о том, что нужно проходить декларирование, она не знала. Всё изъятое направлено на товароведческую экспертизу для определения реальной стоимости.

<p>Фото: ©L!FE</p>

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