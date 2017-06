А good question! Мутко доказал, что Путин не зря подарил ему учебник английского

Замглавы правительства смог показать свои познания, поблагодарив журналиста за хороший вопрос.

Российский вице-премьер, глава организационного комитета "Россия-2018" Виталий Мутко заверил, что от корки до корки прочитал самоучитель английского языка, подаренный ему на день рождения президентом Владимир Путиным.

— Самоучитель я прочитал от корки до корки, поэтому говорю этими фразами, — отметил Мутко.

Он заявил, что его разговорного английского языка хватает, чтобы общаться на футбольные темы.

— Поэтому thank you very much ("Большое вам спасибо!". — Прим. ред.), — сказал Мутко на пресс-конференции. — That's a good question ("Это хороший вопрос").