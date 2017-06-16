Лавров прокомментировал сообщения о возможной ликвидации лидера ИГИЛ

В Минобороны сейчас проверяют информацию о том, был ли уничтожен аль-Багдади при ударе ВКС РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что слышал о том, что ВКС РФ, возможно, уничтожили лидера ИГИЛ* Абу-Бакра аль-Багдади.

— Естественно, я слышал об этих сообщениях. Пока у меня стопроцентного подтверждения этой информации нет, — пояснил министр иностранных дел.

По словам Лаврова, ликвидация главаря ИГИЛ вряд ли скажется на боеспособности террористической группировки.

Лидер ИГИЛ мог быть уничтожен 28 мая при ударе ВКС РФ по предместью Ракки. Эту информацию сейчас проверяют в российском военном ведомстве.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.