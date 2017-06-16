В Лондоне у парламента задержан вооружённый мужчина

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В Лондоне у парламента задержан вооружённый мужчина

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В Лондоне полицейские задержали у здания парламента мужчину, который был вооружён ножом. Как сообщает Daily Mail, стражам порядка пришлось применить электрошокер. Пострадавших нет.

Прилегающая к Вестминстерскому дворцу территория некоторое время была перекрыта для движения.

Напомним, ранее в результате атаки на находящемся неподалёку от этого места Лондонском мосту и последующего нападения на людей в районе рынка Боро погибло восемь человек. Полиция сумела ликвидировать всех троих террористов в ночь нападения.

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