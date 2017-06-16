Женщина, сбившая ребёнка в Железнодорожном: Я не верю, что он был пьян

Она уже заявила, что извинилась перед отцом погибшего мальчика, однако признавать себя виновной отказалась.

Водитель Hyundai Solaris Ольга Алисова не верит, что шестилетний Алёша Ш., которого она сбила в подмосковном Железнодорожном, был пьян. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. При этом события ДТП, при котором погиб мальчик, она вспоминает крайне неохотно.

В городе Железнодорожном, в микрорайоне Павлино, возле дома 39, на ребёнка наехала иномарка. Мальчик получил тяжёлые травмы и погиб на месте. Эксперты выдали заключение, что ребёнок был сильно пьян, а в его крови обнаружили 2,7 промилле алкоголя.

— Я была у следователя, я всё это видела, я не верю, что ребёнок был пьян, — сказала водитель. — Почему такая экспертиза? А что, я её делала?!

О своей виновности или невиновности Ольга Алисова говорить не хочет, но заявила, что извинилась перед отцом погибшего мальчика.