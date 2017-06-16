Центробанк снизил ключевую ставку на четверть процентного пункта

Такое решение совет директоров ЦБ объяснил сохранением инфляции вблизи целевого уровня, уменьшением инфляционных ожиданий и восстановлением экономической активности.

Сегодня на сайте Банка России появилось сообщение о снижении ключевой ставки с 9,25% до 9%.

Отметим, накануне в ходе прямой линии Владимир Путин отметил рекордно низкий уровень инфляции в стране — 4,1%. По словам президента, к концу года инфляция в России может составить 4%.

Кроме того, президент объяснил, почему Центробанк осторожничает, регулируя ключевую ставку.

— Наша экономика до сих пор зависит от продаж углеводородов, нефти и газа. ЦБ исходит из того, что если цена на них сдвинется в меньшую сторону, то ему не придётся резко корректировать ставку. Главное для нас — не ключевая ставка, а чтобы она резко не менялась. Нам надо обеспечить стабильность национальной валюты, стабильность рубля, — сказал глава государства.