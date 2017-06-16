Итальянская компания создала стельки-наклейки, заменяющие пляжные шлёпанцы

В необычной обуви можно ходить по раскалённому песку, а также купаться в бассейне, не боясь подхватить грибок.

Итальянская компания Nakefit разработала новый вид обуви, который способен заменить привычные пляжные шлёпанцы. Об этом сообщает Daily Mail.

Новинка представляет собой наклейки на ступни, благодаря которым можно ходить по раскалённому песку или купаться в бассейне, не боясь подхватить грибок и другие инфекции. Создатели уверяют, что разработка окажется также незаменима для любителей лазить по скалам или гулять по камням.

В такой необычной обуви можно ходить несколько раз. Стельки водонепроницаемы и термостойки. Выпускаются они в нескольких цветах: чёрном, розовом и голубом.

Отметим, что новинка продаётся партиями. Так, 10 пар необычной обуви можно купить за 30 долларов (1700 рублей).