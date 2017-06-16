Подмосковные власти заявили, что на ликвидацию свалки в Балашихе уйдёт три года

Накануне жители города в ходе прямой линии пожаловались президенту на мусорный полигон, который появился более 50 лет назад и с каждым годом всё ближе подбирается к жилым домам.

В Министерстве экологии и природопользования Московской области заявили, что проект ликвидации свалки будет готов к осени, а сам процесс очищения территории займёт около трёх лет. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Проект рекультивации полигона сейчас разрабатывается теми, кто его эксплуатирует. У них есть предписание по разработке плана рекультивации, срок — до конца осени, — цитирует РИА "Новости" данные пресс-службы.

Отмечается, что мусорный полигон в Балашихе необходимо не просто закрыть, а именно рекультивировать.

— Если не будет специальных установок по сбору газа, если не будет установлена система труб, которая будет собирать фильтраты, полигон может принести ещё больше вреда, чем он приносит в рабочем состоянии, — объяснили в ведомстве.

Отметим, ранее губернатор региона Андрей Воробьев оперативно отреагировал на жалобу жителей Балашихи и ещё до конца прямой линии лично выехал на место свалки. Уже на месте Воробьев пообещал принять все необходимые меры.