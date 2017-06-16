Росавиация собирает базу данных на пилотов, уехавших за рубеж на заработки

Лётчики полагают, что это может быть попыткой надавить на тех, кто только собирается поехать за длинным рублём.

Росавиация на днях разослала во все авиакомпании документ о том, что федеральному агентству нужны данные на пилотов, которые покинули страну и устроились работать в зарубежные авиакомпании. Подлинность телефонограммы Лайфу подтвердили в Росавиации, однако пояснять причину такого послания не стали.

— Если Росавиация хочет узнать, сколько человек работает, например, в Китае, надо всего лишь запросить в той же Росавиации информацию о количестве пилотов, на имя которых из Китая пришёл запрос на валидацию их пилотского (удостоверения. — Прим. ред.), — отмечает один из пилотов, участвующих в обсуждении ситуации на профильных пабликах.

— Если это касается текучки кадров, то тоже не совсем понятно: с 1 января 2015 года довольно много пилотов уволилось, но понять, куда они ушли — в Китай или Россию, нельзя, — отмечает лётчик.

Работники отрасли полагают, что этот запрос может быть актом устрашения для тех, кто только собирается покинуть страну ради места в зарубежной авиакомпании.