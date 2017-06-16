Росавиация собирает базу данных на пилотов, уехавших за рубеж на заработки

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Росавиация собирает базу данных на пилотов, уехавших за рубеж на заработки

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Фото: ©РИА Новости/Николай Хижняк

Лётчики полагают, что это может быть попыткой надавить на тех, кто только собирается поехать за длинным рублём.

Росавиация на днях разослала во все авиакомпании документ о том, что федеральному агентству нужны данные на пилотов, которые покинули страну и устроились работать в зарубежные авиакомпании. Подлинность телефонограммы Лайфу подтвердили в Росавиации, однако пояснять причину такого послания не стали.

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— Если Росавиация хочет узнать, сколько человек работает, например, в Китае, надо всего лишь запросить в той же Росавиации информацию о количестве пилотов, на имя которых из Китая пришёл запрос на валидацию их пилотского (удостоверения. — Прим. ред.), — отмечает один из пилотов, участвующих в обсуждении ситуации на профильных пабликах.

— Если это касается текучки кадров, то тоже не совсем понятно: с 1 января 2015 года довольно много пилотов уволилось, но понять, куда они ушли — в Китай или Россию, нельзя, — отмечает лётчик.

Работники отрасли полагают, что этот запрос может быть актом устрашения для тех, кто только собирается покинуть страну ради места в зарубежной авиакомпании.

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