В Латвии директора школы оштрафовали за речь на русском во время выпускного

В латвийском городе Лиепае был оштрафован директор 12-й средней школы Валерий Епископосов — за выступление на русском языке на выпускном вечере, передают местные СМИ.
Сначала директор вёл мероприятие на латышском языке, но к концу вечера, похоже, сорвался и перешёл на русский. Об этом сообщили в Центре государственного языка Латвии, сотрудники которого и выявили нарушение.
В ведомстве отметили, что в ходе проверок подобные нарушения были обнаружены в пяти школах из 16.
В Латвии один государственный язык — латышский. Отсутствие перевода на госязык во время публичных мероприятий карается штрафом. Ранее Лайф писал о том, что власти страны намерены поднять размер штрафа до 10 тысяч долларов в отдельных случаях.
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