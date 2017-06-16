Депутат Рады по вопросам противодействия коррупции поддержал импичмент Порошенко

Парламентарий подчеркнул, что президент причастен ко многим нечистым финансовым схемам.

Глава парламентского Комитета по вопросам противодействия и предотвращения коррупции Егор Соболев уверен, что президент Украины Пётр Порошенко не может занимать высший государственный пост из-за причастности к коррупционным схемам. Об этом пишут местные СМИ.

По словам Соболева, вину украинского лидера должен доказать специальный прокурор, который назначается парламентом.

— Я считаю, что этот человек возглавляет и сохраняет очень много коррупционных схем. Я бы принял участие в голосовании за это решение, далее такую работу должен был бы сделать прокурор, и после его расследования мы должны были бы утвердить выводы. Так требует конституция, — заключил Соболев.

Ранее нардеп Тарута заявил, что Порошенко заработал на импичмент уже 10 раз.