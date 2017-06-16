На Украине спрогнозировали сокращение населения к 2050 году почти на треть

По данным Института демографии и социальных исследований, число украинцев может сократиться с 42 до 30 миллионов человек.

Население Украины может сократиться почти на 12 миллионов человек за ближайшие 30 лет. К такому выводу пришли специалисты из Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук (НАНУ).

В институте рассмотрели несколько сценариев развития событий. Так, по "среднему варианту" численность населения к 2050 году составит 37 миллионов человек, по "высокому" — останется без изменений, а по "низкому" — сократится всего до 30 миллионов.

Отметим, в прошлом году на Украине родилось 369 тысяч детей, при том что в стране умерло почти 584 тысячи граждан. Кроме того, в период с 1989 по 2013 год население страны сократилось на 6,2 миллиона человек.